Якими будуть ціни на оренду житла в Києві: експерт з нерухомості

Якими будуть ціни на оренду житла в Києві: експерт з нерухомості90 Читати матеріал російською
Експерт з питань нерухомості Володимир Романов у прямому етері ObozTV прокоментував динаміку змін цін на оренду житла в столиці України.
Він зазначив, що заборона на підвищення цін на оренду в Києві, так само, як це було зроблено в Берліні, є можливою.
"Питання лише, в якому десятилітті це вийде зробити. Тому що для того, що встановити державне регулювання цін на ринку нерухомості потрібно спочатку легалізувати ринок оренди житлі. А зараз легалізовано 5-7% максимум", - заявив Романов.
У нас регулятором ціни є орендодавець, за скільки він захоче здавати свою нерухомість, за таку ціну і здаватиме, додав він.
"Для того, що ціни на оренду контролювала держава, цей ринок має бути офіційним", - наголосив експерт.
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