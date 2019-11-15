Який одяг є найбільш екологічним: коментарі експертки з розумного споживання

Експертка з свідомого споживання Юлія Шмакова у прямому етері на ObozTV прокоментувала відмову від натурального та штучного хутра в Україні.

Вона також розповіла, одяг з яких матеріалів, є найбільш екологічним.

"На жаль, навіть бавовна, яка вважається найбільш екологічною, таким не є. Адже на виробництво однієї футболки іде 2 000 тон води, це до того як бавовна ще потрапила на фабрику. Щоб його не поїли паразити, фермери його обробляють пестицидами та гербіцидами. Через гербіциди, які розпилюють над полями, помирають бджоли. Потім бавовна потрапляє на фабрику, де його відбілюють, а це відбувається, як правило, за допомогою хлору. Тому навіть бавовна не така вже й екологічна, як нам здається", - заявила експертка.

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