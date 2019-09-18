Які професії можуть зникнути після запровадження електронного документообігу

Експертка з працевлаштування Юлія Дрожжина прокоментувала ініціативу нової української влади щодо введення електронного документообігу.

Вона заявила, що після запровадження такої послуги частина спеціалістів у сфері HR, наприклад, кадровики, можуть втратити роботу. Але автоматизацію все одно потрібно робити, адже процеси у сфері працевлаштування є дуже застарілими. На її думку, за озвучений термін у 6-9 місяців зробити кардинальні зміни буде вкрай складно.

За словами експертки, самі люди будуть активно опиратися нововведенням та змінам, отже, на це буде потрібно буде витрачати як сили, так і час. Також завжди існує вірогідність помилок. Буде розроблятись нове ПЗ, яка буде потребувати доопрацювання та вдосконалення. Тому процес автоматизації, за словами Дрожжиної, завжди дуже тривалий.

Автоматизація, окрім усього іншого, змінює структуру ринку праці, тому реєстр професій потрібно буде переглянути, додала експертка.

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