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Які пісні з репертуару Віктора Павлика розібрали українські політики

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Віктор Павлік розповів, що команда одного з кандидатів у президенти України звертались до нього з приводу можливості використання пісні "Ні обіцянок, ні пробачень". За його словами, він повідомив представників політика, що не є автором пісні і порекомендував звернутись до тернопільчанина Сергія Лазо, який написав цей твір.

Він зізнався, що і інші його пісні, автором яких є Сергій Лазо, і які є в його репертуарі, розібрали інші українські політики.

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