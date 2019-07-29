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Які партії буде фінансувати держава: оцінка експерта

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Експерт з конституційного права Олександр Москалюк дав оцінку, чи потрібне державне фінансування політичних партій.

Москалюк зазначив, що практика, коли держава фінансує політичні партії є поширеною у країнах Східної Європи. Проте, на думку експерта, варто враховувати, що деякі політичні партії є проектами, і у подібному законі він радить виставляти запобіжники: наприклад, що політична партія брала участь у виборах не менше двох разів, або набрала не менше двох відсотків. За словами експерта, на сьогоднішній день членські внески можуть покривати близько 20-25% від бюджету партії, що є дуже незначною цифрою. Він додав, що існують також пожертви, які передбачені законодавством, але тут, за словами Москалюка, існують ризики олігархічного впливу.

І саме щоб унеможливити подібні впливи, на думку експрета, державне фінансування і має проводитись.

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