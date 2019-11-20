Як зробити український серіал без українців: розкритий головний секрет

Створення серіалів для українського телебачення дуже схоже легкоатлетичні естафетні спринтерські перегони: незрозуміло, хто відповідає за провал, а учасники міняються так часто, що не встигаєш їх запам'ятати.

Сьогодні Юлія Крапівіна розкаже про три серіали, начебто "українських", на трьох українських телеканалах: ТРК "Україна", Інтер та 1+1.

Серіал "Суддя", до перегляду якого ТРК "Україна" заманює україномовним рекламним роликом, насправді має української не більше, ніж у промовах власника цього телеканалу.

Телеканал Інтер пропонує подивитися серіал "Страсті по Зінаїді", головна героїня якого, крім характерного "українського" імені, має ще й виразне відповідне прізвище - Крилова. Очевидно, що на Інтері вважають, що участь Володимира Горянського у будь-якому серіалі автоматично роблять його українським. Навіть, якщо всі учасники знімального процесу - росіяни.

Ну і 1+1 незабаром розпочинає зйомки 7 сезону "Сватів", у якому буде продовжувати зніматись Олеся Железняк, яка днями має зіграти виставу у окупованому Севастополі.

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