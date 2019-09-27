Як знайти ObozTV на супутнику: інструкція

Супутниковий ретранслятор – "Astra 4A"

Технічні вимоги до обладнання:

Тарілка діаметром від 0,6 м с LNB конвертором з горизонтальною поляризацією

Ресивер, що підтримує формат DVB-S2, MPEG-4

Технічні параметри для налаштування сигналу:

Супутник: Astra 4A

Частота прийому: 11 747 МГц;

Кофіцієнт корекції похибок (FEC) – 3/4

Символьна швидкість (SR): 30,000 Мсимв/с

Поляризація: V (вертикальная)

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