Як знайти ObozTV на супутнику: інструкція

Як знайти ObozTV на супутнику: інструкція127 Читати матеріал російською
Супутниковий ретранслятор – "Astra 4A"
Технічні вимоги до обладнання:
Тарілка діаметром від 0,6 м с LNB конвертором з горизонтальною поляризацією
Ресивер, що підтримує формат DVB-S2, MPEG-4
Технічні параметри для налаштування сигналу:
Супутник: Astra 4A
Частота прийому: 11 747 МГц;
Кофіцієнт корекції похибок (FEC) – 3/4
Символьна швидкість (SR): 30,000 Мсимв/с
Поляризація: V (вертикальная)
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