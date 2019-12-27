Як відрізнити грип від ГРВІ: поради сімейного лікаря

Сімейний лікар Владислав Ващенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Алли Цуркан.

Він пояснив, як можна легко відрізнити грип від ГРВІ.

"Діагностувати грип зовсім не складно. Це може зробити навіть сімейний лікар. Складність полягає лише у тому. що тест на грип не завжди може бути наявним у аптеках вашого міста. Проводиться цей тест доситьпросто, за допомогою мазку з носу. І через 15 хвилин ви вже знаєте, який штам грипу присутній у вашому організмі. Якщо жодний штам не присутній в організмі, відповідно у вас ГРВІ", – заявив Владислав Ващенко.

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