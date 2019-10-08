Як відбувається прощення боргів ФОП: податкова консультантка

Податкова консультантка київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська прокоментувала ініціативи Данила Гетьманцева щодо податків, штрафів та звільнень від їх сплати.

Вона заявила, що у підприємців, які не працювали та не отримували доходів з січня 2017 року з'явиться можливість подати на ліквідацію свого "підприємця", і протягом 30 днів, як передбачено в законопроекті, отримати звільнення або прощення боргу за єдиний соціальний внесок, який ці підприємці не сплачували.

"Прощення податкового боргу відбувається зі сплатою податку, тому що за законом спрощення боргу вважається як отримання додаткового доходу в розмірі прощеня боргу, і це трошки така смішна ситуація. За те, що їм простилося, буде податок 18% від суми прощення", - заявила Томашевська

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