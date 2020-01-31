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31 січня • оновлено в 16:42
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Як ви рятуєтесь від вірусів?

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Вочевидь коли в країні паніка від коронавірусу, ми поставили питання киянам - "Як ви рятуєтесь від вірусів?"

Отримали результати, які стануть у нагоді кожному українцю. 42% опитаних дали поради, які сприяють захисту від вірусів - правильне харчування, миття рук після громадського транспорту, спорт та вітаміни. 12% - надають перевагу традиційному захисту від вірусів - вживанню сала з часником та цибулі, 6% - застережуються таблетками. І 40% відповіли, що ніяк не рятуються від будь-яких вірусів.

Будьте здорові та дотримуйтесь корисних порад.

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