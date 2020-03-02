Як в Україні працює цивільна оборона: військовий експерт

Військовий експерт Ігор Козій у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програм "Бурчук LIVE".

Він поділився інформацією, що українцям варто знати про День цивільної оборони.

"Цивільна оборона - це значно ширше поняття за бомбосховища. Цивільна оборона передбачає зменшення жертв в наслідок подій, які відбувається. Окрім переховування від бомб населення потрбіно ще і чимось годувати, наприклад. Головне питання не в тому, чи обізнані люди щодо основних моментів цивільної оборони, головне питання, чи обізнана українська влада у цих моментах", - заявив Козій.

Він додав, що термін "бомбосховища" варто замінити на просто "сховища".

"Питання полягає в тому, чи українська система може своєчасно виявити та попередити громадян про можливу небезпеку", - зазначив експерт.

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