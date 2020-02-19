Як Україна може повернути Крим: ексголова півострова

Ексголова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував заборону на постачання води в тимчасово окупований Крим та повернення незаконно анексованого росіянами півострову в склад України.

"На мій погляд, ані зараз, ані за попередньої влади немає цілісної національної програми з деокупації Криму. Сьогодні у нас, яке міністерство щось придумає, те щось і робить, а деякі взагалі нічого не роблять. Ну от тиждень тому представник президента заявив, що ми не готові прийняти Крим і нам треба підготуватись", - заявив Куніцин.

Експерт також прокоментував незаконне затримання росіянами українських рибалок.

"Вони можуть стати черговими кандидатами на обмін. Я взагалі не розумію, як ми міняємо усіх на всіх, якщо в Луганську та в Донецьку ще сотні людей, які чекають на обмін", - зазначив Куніцин.

Він пояснив, як працює Кримський канал та як Україна має діяти умовах війни з Росією щодо води в Крим.

"Крим перетворюэться у пустелю. Це може вдарити навіть по Херсонській області", - додав він.

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