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Як ''слуги народу'' законодавцями ставали: тренінг у Трускавці

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У курортному місті Трускавець 29 липня розпочався тренінг для майбутніх народних депутатів від партії "Слуга народу".

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, тімбілдінг проходить в п'ятизірковому готелі "Ріксос Прикарпаття".

Майбутні парламентарії будуть вчитися у професорів Київської школи економіки цілий тиждень з 8:30 до 21:30. Вартість такого інтенсиву не розкривається, але її обіцяли надати в фінансовому звіті партії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Організатори школи для майбутніх нардепів розповіли, що близько 5% переможців виборів через особисті причини від участі у цьому тренінгу відмовилися.

Стало також відомо, що "слуг народу" розділять на прототипи комітетів у майбутній Верховній Раді , їх також вчать готувати необхідні документи щодо законопроектів.

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