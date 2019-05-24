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Як скоротити відставання від Польщі в 50 років: експерт дала рецепт

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Фінансовий експерт Галина Хейло зазначила, що за ті 50 років, які Світовий банк визначив як час, за який Україна може наздогнати сучасну Польщу, світова економіка пройде такий шлях, що відставання буде безнадійним. Проте, за її словами, за 5-7 років реформ українська економіка може значно скоротити цю відстань.

Однією з проблем, які, на її думку, гальмують розвиток України, є відсутність доступного кредитування бізнесу. Високі ставки кредитування, які визначаються політикою НБУ, з огляду на поточний рівень інфляції, можуть собі дозволити лише ті компанії, рівень рентабельності яких значно вище 20%.

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Галина Хейло
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