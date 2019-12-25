Головна Новини
25 грудня • оновлено в 15:14
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Як правильно скласти цілі на наступний рік: поради психолога

79
Читати матеріал російською

Психолог Оксана Зайцева в прямому ефірі ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим і Дениса Похил.

Вона порекомендувала, як почати нове життя з першого січня

"Щоб будь-яка ваша мрія стала ціллю, вам треба чітко усвідомлювати, коли і як ви це зробите. Мозок має отримати чітку команду, в якій послідовності він це має зробити. Якщо ви пишите цілі на наступний рік, то не пишіть лише реальні, я би рекомендувала писати і нереальні цілі також. Спочатку продумайте, що для вас є першочергово важливим. Я прошу писати не менше 100 бажань на наступний рік, оскільки найважливіше людина зазвичай пише в самому кінці переліку", - розповіла Зайцева.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Оксана Зайцева
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини