Як правильно скласти цілі на наступний рік: поради психолога

Психолог Оксана Зайцева в прямому ефірі ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим і Дениса Похил.

Вона порекомендувала, як почати нове життя з першого січня

"Щоб будь-яка ваша мрія стала ціллю, вам треба чітко усвідомлювати, коли і як ви це зробите. Мозок має отримати чітку команду, в якій послідовності він це має зробити. Якщо ви пишите цілі на наступний рік, то не пишіть лише реальні, я би рекомендувала писати і нереальні цілі також. Спочатку продумайте, що для вас є першочергово важливим. Я прошу писати не менше 100 бажань на наступний рік, оскільки найважливіше людина зазвичай пише в самому кінці переліку", - розповіла Зайцева.

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