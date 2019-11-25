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25 листопада • оновлено в 11:52
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Як працює українська розвідка в ОРДЛО: коментарі експерта

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Директор Центру досліджень проблем національної безпеки Національного університету "Острозька академія" Тарас Жовтенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих.

Він прокоментував новини щодо того, що колишній "народний мер" окупованої Горлівки Едуард Матюха виявився розвідником ГУР Міноборони України, та розповів про українську агентуру в ОРДЛО.

"Думаю, це однозначно не поодинокий випадок. Оскільки агентурна робота – наріжний камінь роботи будь-яких спецслужб, в тому числі українських. Якщо ми говоримо про роботу спецслужб під час війни або військового конфлікту, то ця робота набагато більш актуальна, ніж в мирний час. Тому, однозначно, таких людей набагато більше. Очевидно, що вони знаходяться на різних статусах і на різному рівні, і займаються тими завданнями, які актуальні для забезпечення нашої безпеки", - заявив Жовтенко.

Він також дав коментар стосовно практичної вигоди для України від людей, які працюють в ОРДЛО.

"Тут би я виділив три основні моменти. Перший – пріоритет №1 роботи будь-яких спецслужб – збір інформації про реальні потенційні загрози. Причому різнопланові. Навіть якщо ми говоримо про збройний конфлікт, не можна відкидати важливість інформації цивільного характеру: про соціально-економічний стан, рівень настроїв серед населення і так далі. Другий момент – виконання якихось специфічних завдань, пов'язаних з посадою, яку людина займає. Наприклад, в цьому випадку – внесення якихось конфліктних моментів у відносини керівництва т.зв. "республік". І третій момент – вже похідне від перших двох, це створення в тому числі і інформаційних приводів, які ми сьогодні обговорюємо. Тому що інформація про роботу таких людей також поширюється не випадково, і вона повинна бути вписана в загальну інформаційну політику держави", - додав він.

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