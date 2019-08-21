Як подолати осінню депресію: поради психолога

Психолог Олена Рихальська зазначила, що депресивний стан людей восени обумовлений, в першу чергу, фізіологічно.

Вона порадила кожному вигадати собі певні осінні ритуали, які будуть приносити людині задоволення. Це допоможе легше і з радістю переживати складні моменти, пов'язані із осінньою хандрою. Психолог заявила, що для людини немає різниці велику радість чи маленьку вона переживає. Фактично, за її словами, дл янашого мозку немає різниці, чи людина смакує улюблену цукерку, чи їй подарували нове авто, оскільки мозок однаково реагує на те і на інше, активуючи свій центр задоволення.

Тому психолог назвала осінь порою року, коли людям потрібно навчитись отримувати задоволення та радість від простих речей.

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