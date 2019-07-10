Як підкуповують українських виборців: політик розкрив "чудеса з роздачею слонів"

Продовжуємо розмову з гостем студії – політичним і громадським діячем Андрієм Юсовим.

Першу частину ефіру можна подивитися тут.

Розкриваємо одну з найактуальніших тем в Україні – прийдешні парламентські вибори 21 липня.

Як кандидати підкуповують українських виборців? Як працюють "сітки" і скупка голосів?

"На заході України сила підкупу і гречки вже традиційно менше. На півдні та сході – більше. Ми чуємо там взагалі якісь чудеса з роздачею слонів, окулярів, медичних наборів. На жаль, і в столиці є кілька "заповідних" округів, де треш часів Черновецького буйно розквітає", – розповідає Юсов.

Більше про брудні виборчі схеми та політичні залаштунки – дізнайтеся з нашого ефіру.

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