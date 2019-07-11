Як обрати професію майбутнього: поради для абітурієнтів

В Україні стартувала вступна кампанія. Які спеціальності зараз користуються попитом?

Як після отримання диплома на поповнити лави безробітних юристів або менеджерів з продажу? Які професії майбутнього актуальні для абітурієнтів?

На ці та інші запитання відповідає фахівець з профорієнтації Тамара Сухенко.

"Непогано дивитися на сектор сервісу. Він в Україні має розвиватися, у нас великий потенціал його росту... Так чи інакше, буде попит на якісних фахівців в секторі науки... Все, що пов'язано з технологіями – сектор ІТ", – виділяє вона три основні напрямки .

Сухенко рекомендує розглянути варіант "поєднання": здобувати диплом за одним фахом (наприклад, технічним) і паралельно з допомогою курсів навчатися іншому (наприклад, гуманітарну).

Більше порад для абітурієнтів – дізнайтеся з нашого ефіру.

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