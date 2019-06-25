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Як правильно носити підбори: поради лікаря-ортопеда

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Чи шкідливо ходити на шпильках? Як впливають на організм високі підбори? Як знизити навантаження на стопу?

А чи можна постійно носити кросівки? Яке взуття краще всього обирати для літнього сезону?

На ці та інші запитання відповідає гість студії – лікар-ортопед Сергій Рижов.

"Невеликий каблучок створює передумови для правильного розподілу навантаження на стопу і в цілому осі тіла. Але це має бути невеликий підйом п'яти. Тому рекомендують каблучок 3-4 см, до 5 сантиметрів", – зауважує фахівець.

Чи можуть викликати неправильні підбори біль у спині і як цього уникнути – даємо корисні поради в цьому випуску Студії Obozrevatel.

Продовження інтерв'ю з лікарем-ортопедом можна подивитися тут.

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Сергій Рижов
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