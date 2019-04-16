Як не втратити субсидію на послуги ЖКГ: чиновник дав покрокову інструкцію

Начальник Головного територіального управління юстиції в місті Києві Станіслав Куценко зазначив, що інформація про те, що лише кожна четверта київська родина, яка отримала субсидію, не змогла розібратись з тим, як її використовувати, є обнадійливою, бо, за на його переконання, решта 75% киян-субсидіантів, з механізмом розібрались.

Він пояснив для тих, хто не розібрався, механізм і процедуру, як отримати консультацію та зробити необхідні дії для того, аби заплатити за комірне у наступні періоди і не втратити своє право на отримання державної допомоги.

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