Мобільний додаток RestYou - головний food tech прорив року в Україні

Засновник проекту RestYou Євген Мурань та актор Дмитро Ступка розповіли про новий мобільний додаток, сервіс, завдяки якому українці можуть доторкнутися до європейського рівня життя.

Дмитро Ступка завітав на прямий ефір інфо-панк шоу "Бурчук Live" у свій День народження. А Євген Мурань зазначив, що для нього проект RestYou є далеко не першим, тому стартапом він би його не називав.

Він зазначив, що проект робився з урахуваннням багаторічного досвіду Євгена: дуже організовано і дуже чітко. А Дмитро Ступка зазначив, що він вже користується додатком, бронює собі страву за допомогою нього і приїжджає у відповідний заклад, де на нього вже чекає приготована страва та накритий стіл.

Євген Мурань додав, що у додатку можна буде замовити їжу лише закладах високого рівня, тобто сервіс ретельно перевіряє партнерів, з якими працює.

Упродовж програми ведучі також розпитали гостей про наступне:

- Як працює додаток RestYou?

- Як можна скачати додаток?

- Чим особливий RestYou та чи він безкоштовний?

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