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7 квітня • оновлено в 12:28
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Швеція без карантину: як живе країна

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Серед небагатьох країн, які не запроваджують карантин під час пандемії коронавірусу - Швеція.

У цій скандинавській державі у звичному режимі працює громадський транспорт, не зачиняли дитячі садки та школи. Лише універститети пішли на карантин. Роботодавцям рекомендується переводити працівників на роботу з дому, але вимоги робити це немає. Яка наразі ситуація у Швеції розкаже Іванна Крут, українка, яка проживає у цій країні.

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