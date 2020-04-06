Швеція без карантину: як живе країна
Серед небагатьох країн, які не запроваджують карантин під час пандемії коронавірусу - Швеція.
У цій скандинавській державі у звичному режимі працює громадський транспорт, не зачиняли дитячі садки та школи. Лише універститети пішли на карантин. Роботодавцям рекомендується переводити працівників на роботу з дому, але вимоги робити це немає. Яка наразі ситуація у Швеції розкаже Іванна Крут, українка, яка проживає у цій країні.
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