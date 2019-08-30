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Ядерну безпеку планети підриває Китай: військовий експерт

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Військовий експерт Олег Старіков прокоментував відсутність випробувань ядерної зброї у світі, починаючи з 1991 року.

Старіков зазначив, що ядерна зброя - це, в першу чергу, система стримання, яка існує між двома країнами - це РФ та США. Експерт наголосив, що Росія почала руйнувати вибудувану у минулому систему безпеки, і США були змушені вийти з відповідних договорів. Частково причиною для цього став Китай, який активно нарощує свій ядерний потенціал. Найголовніше питання у ситуації наявності трьох а не двох великих гравців у тому, що невідомо, куди будуть націлені ракети Китаю. Раніше РФ та США знали, що їхні ракети націлені один на одного, заявив Старіков. Зараз США відчувають небезпеку і хочуть сформувати новий формат договору і включити туди Китай.

Уся стара ядерна зброя, вироблена в США та СРСР, може зберігатися роками та не буде вибухати самостійно, якщо її до цього не спонукати експериментами чи іншими засобами. Експерт також заявив, що в РФ під Сєвєродвінськом стався саме вибух ядерної бомби.

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