Я категорично проти стіни на Донбасі: Георгій Тука

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував заяви президента Зеленського про наявність представників Донбасу у ТКГ в Мінську.

"Представники ОРДЛО завжди присутні у Мінську, але вони не є стороною переговорів, вони просто там присутні. ТКГ - це тристороння контактна група - України, Росія, ОБСЄ. Куди Володимир Олександрович хоче включити ОРДЛО?" - заявив Тука.

Він додав, що свого часу таку ідею просував пан Тарута, а зараз можливо на Зеленського впливає Сивоха.

"Я категорично проти стіни. Існує два фундаментальні питання, на які я поки не почув відповіді від лобістів цієї ідеї. Коли люди чують про стіну, то вони завжди сприймають її буквально. Ні стіна, ні розведення з точки зору безпеки не дають КПД вище 5%. Ми розводимо по деяких ділянках по кілометру. Тобто відстань між арміями після розведення становить 2 кілометри. За останніми звітами штабу: більше 80% уражень наших хлопців - в наслідок мінометних обстрілів. А міномет здатен вражати ціль на відстані чотирьох кілометрів", - зазначив Тука.

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