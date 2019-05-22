''Я дівчина, яка вміє тримати таємниці'': популярна телеведуча Яніна Соколова в ефірі ObozTV

Популярна телеведуча, журналістка та відеоблогерка Яніна Соколова, яка сьогодні публічно зізналась, що перемогла рак, боротьба з яким тривала сім місяців, вважає, що хвороби і особисте життя популярних людей не повинні бути надбанням громадськості. Але поширила сьогодні свою історію боротьби з онкохворобою заради однієї мети – допомогти іншим онкохворим в Україні жити краще, створити максимальні умови, з точки зору держави, для того, аби хворі, які помирають від раку, помирали вдома, а не в лікарнях.

Вона наголосила, через те, що вона сама на собі відчула масу речей, одною з найголовніших цілей її проекту допомоги онкохворим "Я, Ніна" на даний момент, це спростити життя іншим.

Телезірка також розповіла, що буде підтримувати легалізацію медичного канабісу, позитивну дію якого вона відчула на собі під час боротьби з хворобою.

Нагадаємо, популярна українська журналістка Яніна Соколова зізналася, що поборола рак. Вона написала в Facebook, що всього 7 місяців тому стало відомо про діагноз.

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