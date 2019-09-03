Я, Деніел Блейк | 16:00, неділя, 8 вересня

Я, Деніел Блейк | 16:00, неділя, 8 вересня66
Деніел Блейк – 59-річний столяр, який через хворобу втрачає можливість заробляти на життя і змушений звернутися по соціальне забезпечення.
У коридорах держустанови він зустрічає матір-одиначку Кеті та двох її маленьких дітей. Для Кейті єдиний шанс уникнути життя у жалюгідній комірці у лондонському гуртожитку для безпритульних – заселитися до соціального помешкання на іншому кінці країни. Деніел і Кеті розпочинають двобій із абсурдною бюрократичною системою, яка аж ніяк не полегшує життя громадян Великої Британії.
Я, Деніел Блейк, (Великобританія-Франція)
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