Я, Деніел Блейк | 16:00, неділя, 8 вересня 66

Деніел Блейк – 59-річний столяр, який через хворобу втрачає можливість заробляти на життя і змушений звернутися по соціальне забезпечення.

У коридорах держустанови він зустрічає матір-одиначку Кеті та двох її маленьких дітей. Для Кейті єдиний шанс уникнути життя у жалюгідній комірці у лондонському гуртожитку для безпритульних – заселитися до соціального помешкання на іншому кінці країни. Деніел і Кеті розпочинають двобій із абсурдною бюрократичною системою, яка аж ніяк не полегшує життя громадян Великої Британії.

Я, Деніел Блейк, (Великобританія-Франція)

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