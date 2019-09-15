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15 вересня • оновлено в 17:06
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До +7 градусів: прогноз погоди в Україні на 16 вересня від ObozTV

2.4т Читати матеріал російською

Новий тиждень в Україні буде досить теплим і переважно сухим.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 16 вересня.

Заходу обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вдень +27 градусів, уночі +7.

На півночі – сонячна і суха погода. Денний максимум +21 градус, нічний мінімум +8.

До +7 градусів: прогноз погоди в Україні на 16 вересня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На сході також погожий день. Максимум денної температури +24 градуси, вночі на термометрах +8.

На півдні та в Криму ясно і сухо. Вдень стрілка термометра підніметься до +24 градусів, вночі опуститься до +10.

Центральній Україні прогнозують чисте небо та відсутність опадів. Вдень повітря прогріється до +23 градусів, уночі термометри покажуть +7.

У Києві понеділок обіцяє бути сонячним, без опадів. Денний максимум +23 градуси, нічний мінімум +12.

Як писав OBOZREVATEL, жовтень в Україні очікується дощовим – за оцінками народного синоптика Леоніда Горбаня, наступного місяця по кілька днів поспіль буде негода, яка чергуватиметься з сонячною, але не спекотною погодою.

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