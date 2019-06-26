В'ятрович: декомунізація – червона лінія, яку українці не дадуть перетнути

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив про спроби скасувати декомунізацію в Україні.

За словами відомого історика, сам закон про декомунізацію зараз розглядається в Конституційному суді. При цьому він запевнив, що "за процедурою і за змістом закон і його положення не суперечать нинішній Конституції".

"У будь-якому випадку я впевнений, що це та червона лінія, яку українське суспільство не дасть перетнути ніяким політикам і суддям. Очевидно, що якщо будуть спроби активно наступати на декомунізацію, це викличе дуже гостру реакцію з боку громадськості. Упевнений, що ми побачимо це вже на прикладі спроб скасування перейменувань, пов'язаних з Бандерою і Шухевичем", – підкреслив В'ятрович.

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