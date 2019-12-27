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27 грудня • оновлено в 14:25
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''Вуса Горбунова'': чиїм стилем надихався актор фільму ''Скажене весілля 2''

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Новорічне кіно, незалежно від того, перегляд це домашньої колекції старих DVD, перегляд ТВ-каналів чи похід до кінотеатрів, залишається чи не головною розвагою у святкові дні.

Юлія Крапівіна розказала, чим можна розважити себе і своїх рідних у переддень Нового року, коли у прокаті стартує кіноверсія легендарного бродвейського мюзіклу "Кішки", анімаційна стрічка "Шпигуни під прикриттям" та друга частина популярної комедії ''Скажене весілля", в якій наріжним питанням залишається тільки одне: чиї вуса взяв до свого образу Юрій Горбунов - Ігоря Ніколаєва чи Павла Зіброва?

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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