''Вуса Горбунова'': чиїм стилем надихався актор фільму ''Скажене весілля 2''

Новорічне кіно, незалежно від того, перегляд це домашньої колекції старих DVD, перегляд ТВ-каналів чи похід до кінотеатрів, залишається чи не головною розвагою у святкові дні.

Юлія Крапівіна розказала, чим можна розважити себе і своїх рідних у переддень Нового року, коли у прокаті стартує кіноверсія легендарного бродвейського мюзіклу "Кішки", анімаційна стрічка "Шпигуни під прикриттям" та друга частина популярної комедії ''Скажене весілля", в якій наріжним питанням залишається тільки одне: чиї вуса взяв до свого образу Юрій Горбунов - Ігоря Ніколаєва чи Павла Зіброва?

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