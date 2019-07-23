Вступ України до Євросоюзу: євродепутат від Німеччини назвала умову

Вступ України до Євросоюзу: євродепутат від Німеччини назвала умову437 Читати матеріал російською
Депутат Європарламенту від Німеччини Ребекка Хармс зазначила, що парламентські вибори в Україні були прозорими і чесними. За її словами, Центральна виборча комісія працює дуже професійно.
Вона прокоментувала обіцянку президента України Володимира Зеленського, яку він дав президенту Європейської Ради Дональду Туску про те, що Україна набуде членства у ЄС за один рік і висловила сподівання, що президентська більшість буде поважати права меншості. За її словами, це повинно гарантуватися тому, що демократична система працює тільки тоді, коли більшість поважає меншість.
Вона нагадала, що є прихильницею відкритих дверей Євросоюзу для України і для наших Східних партнерів. Але вступ України до Європейського союзу, на її переконання, станеться, але не так швидко.
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