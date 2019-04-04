Всесвітній день інтернету: матриця перемагає реальність

Технічне повідомлення від інтернет-браузерів HTTP 404 Not Found (Не знайдено, Помилка 404), яке повідомляє про помилку в списку кодів стандартних відповідей HTTP-сервера і означає, що сервер не може знайти того, чого вимагає запит від клієнта, хоча контакт з сервером установлено, стало нагодою до того, аби щороку, 4 квітня (4.04) святкувати день інтернету.

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