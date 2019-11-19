Всесвітній день чоловіків: експертка побажала чоловікам частіше ходити в декрет

Координаторка громадського альянсу "Політична дія жінок" Ірина Тишко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала відзначення всесвітнього дня чоловіків та прокоментувала гендерні ролі у сучасному українському соціумі.

"Я можу сказати, що в межах України, в українському уявленні ролей чоловіків та жінок зберігається дискримінація і досі присутня радянська уява про те, як мають поводитися та як мають заробляти та реалізувати себе чоловіки та жінки. Тому в першу чергу потрібно декомунізувати українське законодавство, що допоможе нам бути більш вільними у виборі своїх реалізаційних сценаріїв. Я би побажала чоловікам не боятися ходити в декрет", - заявила Тишко.

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