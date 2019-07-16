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"Вор должен сидеть в тюрьме", - Антон Геращенко в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

1.8т Читати матеріал російською

Человек, который не побоялся назвать Россию "спонсором терроризма", а фейковые уголовные дела Московских судов расценивает как высокую оценку своей деятельности.

Украинский политик и народный депутат, экс-советник министра внутренних дел Украины и член коллегии Министерства внутренних дел, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" и инициатор законопроектов об уголовной ответственности за организацию "проплаченных" митингов и уклонения от мобилизации.

Антон Геращенко в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказал Анне Буткевич о том, как он повлиял на украинскую политику, кем он восхищается, за что отвечает советник, часто ли жена ему помогает в решении политических вопросов и какое блюдо спасает от стресса.

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Автор
Ганна Буткевич Ганна Буткевич
Тема
Без гриму
Особа
Антон Геращенко
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