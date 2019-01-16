Вони повернулися;) | Альо, гараж! REBOOT #181 728

Результати першого дня роботи Парламенту під керівництвом невгамовного Андрія Парубія доволі красномовні. Парламент воюючої країни, хоча й дуже в зрізаному складі, таки залишив імпортні курорти, і повернувся до виконання своїх прямих обов’язків. Вранці вівторка депутати Ради. спромоглися цілих два рази одностайно натиснути на кнопочки "ЗА". працездатність яку демонструє наша Рада, якось все більше і більше нагадує відвертий саботаж і нехтування своїми прямими обов’язками, ніж бажання працювати...

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