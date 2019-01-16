МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Вони повернулися;) | Альо, гараж! REBOOT #181

728

Результати першого дня роботи Парламенту під керівництвом невгамовного Андрія Парубія доволі красномовні. Парламент воюючої країни, хоча й дуже в зрізаному складі, таки залишив імпортні курорти, і повернувся до виконання своїх прямих обов’язків. Вранці вівторка депутати Ради. спромоглися цілих два рази одностайно натиснути на кнопочки "ЗА". працездатність яку демонструє наша Рада, якось все більше і більше нагадує відвертий саботаж і нехтування своїми прямими обов’язками, ніж бажання працювати...

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Теги
Гаражгараж обозревательГараж на ОбозеАло ГаражАле гаражАлло Гараж Альо, гараж! REBOOTОстанній випускВиталій ШаповаловОбозревательВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниреваВони повернулися

Новини

Всі новини