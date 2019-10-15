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15 жовтня • оновлено в 12:26
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Вони нам завжди брехали: ветеран АТО про домовленості з окупантами

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Ветеран АТО, українськкий віськовослужбовець Гліб Бабич у прямоум ефірі ObozTV прокоментував новини щодо відтермінування розведення військ на Донбасі.

Він заявив, що жодної впевненості у тому, що російські окупаційні війська слідуватимуть правилам розведення військ, немає.

"Нам завжди брехали, а тут ми раптом вирішили, що цього разу нам не брехатимуть, ну це нісенітниця жахлива", - зазаначив Бабич.

На його думку, не потрібно бути стратегом і експертом, щоб зрозуміти, що майже у всіх місцях ЗСУ знаходяться на тих позицях і точках, які є єдиними можливими для утримання наших позицій. Він зазначив, що якщо ЗСУ відійдуть хоча би на квартал, повернутися на свої попередні позиції вони потім вже не зможуть.

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Особа
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
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