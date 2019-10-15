Вони нам завжди брехали: ветеран АТО про домовленості з окупантами

Ветеран АТО, українськкий віськовослужбовець Гліб Бабич у прямоум ефірі ObozTV прокоментував новини щодо відтермінування розведення військ на Донбасі.

Він заявив, що жодної впевненості у тому, що російські окупаційні війська слідуватимуть правилам розведення військ, немає.

"Нам завжди брехали, а тут ми раптом вирішили, що цього разу нам не брехатимуть, ну це нісенітниця жахлива", - зазаначив Бабич.

На його думку, не потрібно бути стратегом і експертом, щоб зрозуміти, що майже у всіх місцях ЗСУ знаходяться на тих позицях і точках, які є єдиними можливими для утримання наших позицій. Він зазначив, що якщо ЗСУ відійдуть хоча би на квартал, повернутися на свої попередні позиції вони потім вже не зможуть.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!