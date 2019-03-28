''Вони дістали не тільки всю Україну, а й народних депутатів'' – Гриценко заявив, що недоторканність не буде

Кандидат в президенти України, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко зазначив, що той, хто зайде за межу закону піде під суд. За його словами, це питання моралі і впевненості у своїй країні. Він наголосив, що прізвища його не цікавлять; він, як гарант Конституції, має дотримуватись пар свобод і власності людини.

Гриценко впевнений, що депутати парламенту, йдучи на вибори, не будуть публічно прикривати того, по кому є незаперечні докази порушення закону.

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