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10 березня • оновлено в 18:22
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Володимир Дорош та "Дорош-Band" в гостях у ObozTV

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Український співак, автор та виконавець, заслужений артист України Володимир Дорош та його музичний колектив "Дорош-Band" став гостем прямого етеру ObozTV.

Музиканти розповіли про свій новий реліз - альбом "Ресницами" та виконали декілька авторських пісень.

"Зараз прийшла весна і мені хочеться, щоб було більше позитиву. Хочеться нам як музикантам, щоб люди більше захоплювались музикою, були більше бадьорими, оптимістичними і налаштованими на майбутнє. Ми прийшли з прем'єрою, для того щоб всі українці без виключення почули наш новий альбом", - заявив Володимир Дорош.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

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