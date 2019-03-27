Водійське посвідчення: Автоюрист розкритикував Предлогаются нововведення

Автоюрист, адвокат Єгор Штокалов зазначив, що зазначення у водійському посвідченні типу трансмісії, на якій вчився водій і введення норми у позбавленні прав за два порушення ПДД протягом двох років, не відповідають здоровому глузду. За його словами, технічне оснащення автомобіля не має бути клопотом поліції, а лише виконанням водіями норм ПДД.

Він також додав, що можуть виникати ситуації, за яких позбавлення прав водія-новачка буде через незначні порушення, які не будуть впливати на безпеку руху та життя і здоров'я людей.

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