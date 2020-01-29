Влада Києва заявляє, що готова до приходу коронавірусу

У Києві станом на 28 січня не зафіксовано жодного випадку захворювання на китайський коронавірус 2019-nCoV.

Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на брифінгу. Він закликав містян не займатися самолікуванням та за найменших проявів хвороби звертатися до медиків

"На щастя, у Києві на сьогодні не зареєстровано жодного випадку захворювання на 2019-nCoV. Єдине, що хочу нагадати і запевнити в тому, що столиця повністю готова і організаційно, і технічно, і технологічно, щоб надати відповідь на будь-які виклики грипу і ГРВІ, до яких належить і коронавірус", – підкреслив Поворозник.

Він сказав, що різні види коронавірусів діагностують ще з 1979 року, і додав, що у Києві є кілька лабораторій з необхідними реагентами для проведення відповідних досліджень.

Довідка. Коронавірус 2019-nCoV – новий штам вірусу пневмонії, вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

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