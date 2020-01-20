Визнання українського гербу символом екстримізму обурює: Олексій Гончаренко

Народний депутат України Олексій Гончаренко у прямому етері відповідав на запитання ведучих "ObozTV" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував повідомлення проте, що тризуб внесли до переліку екстриміської символіки у Великобританії.

"За такими речами треба слідкувати. Це обурює. Це так само, як десь хтось за кордоном може включити Крим до складу РФ. Ну і звичайно ж Росія це розганяє. Це елемент їхньої гібридної війни проти нас. Ніби-то тут одні нацисти, які всіх хочуть убити. У мене є один канал на якому вже більше 80 тисяч підписників, але я останнім часом відкрив ще і англомовний канал, адже я розумію, що є недостатньо інформації про Україну для іноземців, про те що у нас відбувається. Кожна людина може зробити свій внесок у те, щоб боротися із цим російським засиллям", - заявив Гончаренко.

Він також прокоментував появу плівок Гончарука та заявив президента Зеленського із цього приводу.

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