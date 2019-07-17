Візит Зеленського до США: експерт-міжнародник пояснив мету поїздки

Заступник директора Інституту світової політики Микола Белєсков, гість "Студії "Обозреватель" ранкового ефіру ObozTV, розповів, для чого президента України Володимир Зеленського запросили виступити у Конгресі США.

Він розповів, чим є важливий такий виступ, на яких темах буде зосереджена увага на переговорах у Вашингтоні і чи вдасться йому переконати президента США Дональда Трампа взяти участь у Нормандському форматі.

З'ясували, з чим пов'язана раптова зміна дипломатичного складу в українських посольствах закордоном і як зміниться співпраця із США, після повернення повернення до України Надзвичайного і Повноважного Посла у США Валерія Чалого та яка військово-технічна співпраця Києва і Вашингтона можлива у майбутньому.

Подробиці дивіться у випуску "Студії Обозреватель" на ObozTV.

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