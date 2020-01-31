Візит Помпео в Київ: про що він домовився із Зеленським

Білий дім в бюджеті на 2021 рік збереже розмір військової допомоги Україні, який надавався нашій країні раніше.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на джерело в Адміністрації президента США.

Відзначається, що в разі збереження колишніх чисел, що Україна отримає 250 млн доларів від Пентагону. Держдепартамент США через програму іноземного військового фінансування дасть ще 115 млн доларів.

При цьому до 10 лютого, коли буде опублікований проект бюджету США, ніяких подробиць немає.

The Washington Post нагадує, що в останніх двох бюджетних пропозиціях адміністрація Дональда Трампа пропонувала скоротити програму допомоги для України по лінії Держдепартаменту до 20 млн доларів. В обох випадках Конгрес відхиляв скорочення і виділяв Україні колишні 115 млн доларів.

Також джерело газети стверджує, що чиновники Білого дому знову обговорювали скорочення фінансування до 20 млн доларів, проте після запитів видання відмовилися від цієї ідеї.

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