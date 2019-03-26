Візит до Москви: історик пояснив формат зустрічі Бойко і Медведчука з Медведєвим

Історик та блогер Юрій Гудименко підкреслив, що зустріч Віктора Меведчука з прем'єром Росії Дмитром Мєдвєдєвим відбулася після його зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Проте, до Москви Медведчук вирушив з кандидатом в президенти України Юрієм Бойком, що могло стати на заваді для проведення зустрічі на більш високому рівні. Другою причиною він назвав той фактор, що президент Росії Володимир Путін, для переважної більшості українців, є подразником №1, на відміну від Дмитра Мєдвєдєва.

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