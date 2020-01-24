Вітренко порівняв себе з Маском: зарплати українських чиновників

Топменеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко потролив критиків високих зарплат в українських компаніях, навівши приклад засновника Tesla Ілона Маска, премія якого може сягати $346 млн.

"Якщо ринкова вартість акцій Tesla не знижуватиметься в середньому впродовж наступних пів року, Ілон Маск отримає першу частину премії, яку йому призначила рада директорів компанії. Сума цієї виплати – $346 млн", – написав Вітренко у Facebook в п'ятницю, 24 січня.

Нагадаємо, 22 січня капіталізація Tesla вперше перевищила $100 млрд.

Вітренко додав, що $346 млн – це тільки бонус. А як акціонер Tesla Маск ще й виграє від того, що ринкова вартість його акцій зростає.

Також Вітренко підколов міністра економіки України Тимофія Милованова, який заявив, що всюди у світі максимальний розмір бонусів для топменеджерів обмежують.

"Українські політики говорять, що в розвинених країнах з ринковою економікою винагорода бізнесменів (не часток підприємців, а топменеджерів компаній) обмежується певним лімітом. Попросив у них посилання на такі факти, але вони так і не дали. Може, у когось є?" – додав Вітренко.

У коментарях під постом користувачі дорікнули, що "Нафтогаз" – це не Tesla, а Вітренко не Маск. На що той заявив, що держава теж зацікавлена в якісному веденні бізнесу.

"Держава як акціонер державних компаній зацікавлена у якісному веденні бізнесу в цих них не менше, ніж акціонери Tesla – у якісному веденні бізнесу в Tesla. І в мене немає підстав вважати, що рада директорів Tesla є менш компетентною в питанні визначення винагороди менеджерам цієї компанії, ніж українська влада. Також нагадаю, що за Конституцією України забороняється дискримінація за формою власності", – написав Вітренко.

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