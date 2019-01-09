Вітаміни для зомбі: експерт розповів, на ким і з якою метою Росія може використовувати психотропні препарати

Військовий експерт Мирослав Гай зазначив, що президент Росії Володимир Путін не приховує того, що війни у Сирії на Донбасі використовуються Міноборони РФ для випробувань нових видів озброєнь. Асоціальні елементи, що з'їхались до Донбас з усієї Росії, на його думку, використовують, зокрема, для випробувань на них психотропних речовин.