Вітаміни для зомбі: експерт розповів, на ким і з якою метою Росія може використовувати психотропні препарати

Вітаміни для зомбі: експерт розповів, на ким і з якою метою Росія може використовувати психотропні препарати212Читати матеріал російською
Військовий експерт Мирослав Гай зазначив, що президент Росії Володимир Путін не приховує того, що війни у Сирії на Донбасі використовуються Міноборони РФ для випробувань нових видів озброєнь. Асоціальні елементи, що з'їхались до Донбас з усієї Росії, на його думку, використовують, зокрема, для випробувань на них психотропних речовин.
Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".