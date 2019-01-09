МоваЯзык
Реєстрація
МедОбозГоловна

Вітаміни для зомбі: експерт розповів, на ким і з якою метою Росія може використовувати психотропні препарати

212Читати матеріал російською

Військовий експерт Мирослав Гай зазначив, що президент Росії Володимир Путін не приховує того, що війни у Сирії на Донбасі використовуються Міноборони РФ для випробувань нових видів озброєнь. Асоціальні елементи, що з'їхались до Донбас з усієї Росії, на його думку, використовують, зокрема, для випробувань на них психотропних речовин.

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Мирослав Гай

Новини

Всі новини