Віталій Кличко звільняє кількох столичних чиновників 21

За останніх півтора року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту перевірив більше 100 структурних підрозділів та комунальних підприємств столиці.

Результат - порушення на майже півтора мільярда гривень.

Кличко відзначив, що претензії до "Київзеленбуду" стосуються системних порушень у будівництві та оновленні парків і скверів. До КП "Центр розвитку міського середовища" питання щодо парку Кіото, реконструкцію якого не можуть вже кілька років. У роботі департаменту будівництва виявили теж системні порушення, які призвели, зокрема, до конфліктів забудовників. Усі матеріали про порушення зібрали та скерують до правоохоронних органів.

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