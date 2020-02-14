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14 лютого • оновлено в 21:17
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Український ТВ-канал підхопив небезпечний ''вірус СТБ''

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Телеканал ''1+1'' запропонував своїм глядачам вже другий проект, який би більш гармонійно виглядав в ефірі СТБ. Юлія Крапівіна дізналася, чому так сталося.

У той час, як "1+1" дражнить глядачів анонсами чергової паранормальної та екстрасенсорної містечкової самодіяльності під назвою "Щоденник медіума", який, очевидно, покликаний зайняти вакантне місце "Битви екстрасенсів", що за інсайдерською інформацією доживають останній сезон, без страху і докору сумління "Плюси" видали в ефір ще один новий проект.

"Одруження наосліп", проект, який мав дуже високі оцінки критиків у світі, після адаптації в Україні знову перетворився на "шляпу", яку так люблять на СТБ. І підтвердження цього спостереження підтвердилось у особах "творців" цього шоу.

З понеділка, 17 лютого, новий час виходу програми у прямому ефірі. Дивіться на ObozTV ВЕЧІРНЄ шоу "О, Крапівіна!" о 22:00.

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