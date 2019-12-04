Випуск OBOZ NEWS о 15:00 4 грудня 2019 року
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Одна жінка загинула і більше двох десятків потерпи через пожежу у центрі Одеси
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Королівства Швеція
Щонайменше 17 людей загинули на Філіппінах через потужний тайфун Каммурі
Нинішнє десятиліття може стати найспекотнішим за всю історію
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