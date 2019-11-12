Випуск OBOZ NEWS о 15:00 12 листопада 2019 року

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства "Укроборонпром" Павлу Букіну.

У районі Богданівки та Петрівського Донецької області завтра опівдні почнеться процес розмінування території.

Столиця Індії потерпає через забруднення повітря.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся